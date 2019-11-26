Монголия отмечает день независимости

CA-NEWS (MNG) - 95 лет назад, 26 ноября 1924 года, была провозглашена Монгольская Народная Республики и принята конституция государства. Эта дата является национальным праздником республики.

Монголия — государство в Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Не имеет выхода к морю и является крупнейшим по площади государством, окружённым другими государствами.

Государство является участником почти всех структур ООН, а также некоторых структур СНГ в качестве наблюдателя.