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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия отмечает день независимости

CA-NEWS (MNG) -  95 лет назад, 26 ноября 1924 года, была провозглашена Монгольская Народная Республики и принята конституция государства. Эта дата является национальным праздником республики.

Монголия — государство в Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Не имеет выхода к морю и является крупнейшим по площади государством, окружённым другими государствами.

Государство является участником почти всех структур ООН, а также некоторых структур СНГ в качестве наблюдателя.

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