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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Таджикистана провел заседание Оргкомитета по проведению второй международной водной конференции

CA-NEWS (TJ) -  Премьер-министр Таджикистана Кохира Расулзода провел 25 ноября первое заседание Оргкомитета по подготовке и проведению второй международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» и заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает Avesta.

На заседании был обсужден ход реализации плана мероприятий по подготовке и проведению Второй международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» и заседания Совета глав государств-членов ШОС, а также другие вопросы, связанные с этими мероприятиями международного уровня.

Как было подчеркнуто, Вторая международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» состоится в 2020 году, заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества – в 2021 году в Душанбе.

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