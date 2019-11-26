Премьер-министр Таджикистана провел заседание Оргкомитета по проведению второй международной водной конференции

CA-NEWS (TJ) - Премьер-министр Таджикистана Кохира Расулзода провел 25 ноября первое заседание Оргкомитета по подготовке и проведению второй международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» и заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает Avesta.

На заседании был обсужден ход реализации плана мероприятий по подготовке и проведению Второй международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» и заседания Совета глав государств-членов ШОС, а также другие вопросы, связанные с этими мероприятиями международного уровня.

Как было подчеркнуто, Вторая международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» состоится в 2020 году, заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества – в 2021 году в Душанбе.