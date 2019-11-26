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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданина Узбекистана осудили почти на 9 лет за попытку ограбить банк с игрушечным пистолетом в Югре
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 24-летнего гражданина Узбекистана, сообщает прокуратура ХМАО.

Судом установлено, что молодой человек в январе 2019 года зашел в местное отделение одного из общероссийских банков с целью его ограбления.

Держа в руке игрушечный пластмассовый пистолет, он направил его в сторону сотрудников банка и посетителей, требуя выдачи денежных средств. В кассовом помещении отделения в тот день находилось почти 3 млн. рублей, 12,5 тыс. долларов США и почти 13 тыс. евро.

Однако после того, как сотрудница банка сообщила злоумышленнику об отсутствии доступа в указанное помещение, осужденный скрылся с места совершения преступления.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой , совершенный в особо крупном размере). Суд назначил злоумышленнику 8 лет 10 месяцев в колонии строгого режима.

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