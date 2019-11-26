РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Петербурге гражданина Узбекистана похитили четверо мужчин и ограбили в лесу

CA-NEWS (UZ) -  Во Фрунзенском районе на гражданина Узбекистана напали четверо злоумышленников, которые посадили его в машину и увезли в лес. Затем, угрожая ему пистолетом, они вынудили потерпевшего перевести им денежные средства на банковскую карту.

Во Фрунзенском районе 25 ноября в полицию поступило сообщение от жителя Узбекистана о том, что его земляка 1985 года рождения похитили и избили, об этом сообщает источник "Невские новости" в правоохранительных органах.

По словам заявителя, четверо неизвестных посадили потерпевшего в «ВАЗ – 211150» и увезли в лес и избили. Затем, угрожая ножом и пистолетом, заставили перевести 36 тыс. рублей на банковскую карту.

После этого злоумышленники высадили мужчину из машины у станции метро «Ломоносовская». Правоохранители проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Почему в Монголии злоупотребляют антибиотиками? - фармацевт из министерства здравоохранения
  • Девушка из Таджикистана приняла участие в обряде экзорцизма в Новосибирске
  • Мясо дорожает, но никто не может сказать почему, - Назарбаева о повышении цен на продукты в Казахстане
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×