В Петербурге гражданина Узбекистана похитили четверо мужчин и ограбили в лесу

CA-NEWS (UZ) - Во Фрунзенском районе на гражданина Узбекистана напали четверо злоумышленников, которые посадили его в машину и увезли в лес. Затем, угрожая ему пистолетом, они вынудили потерпевшего перевести им денежные средства на банковскую карту.

Во Фрунзенском районе 25 ноября в полицию поступило сообщение от жителя Узбекистана о том, что его земляка 1985 года рождения похитили и избили, об этом сообщает источник "Невские новости" в правоохранительных органах.

По словам заявителя, четверо неизвестных посадили потерпевшего в «ВАЗ – 211150» и увезли в лес и избили. Затем, угрожая ножом и пистолетом, заставили перевести 36 тыс. рублей на банковскую карту.

После этого злоумышленники высадили мужчину из машины у станции метро «Ломоносовская». Правоохранители проводят проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.