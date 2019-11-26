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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Индонезии школьникам раздали цыплят, чтобы отвлечь от интернета

CA-NEWS (CA) -  Власти Индонезии изобрели необычный способ избавить детей от интернет-зависимости: они раздали школьникам цыплят, передает NHK.

Власти Бандунга на западе острова Ява запустили пилотную программу на прошлой неделе. Они раздали 2 тысяч пуховых цыплят в 12 местных начальных и неполных средних школ.

Администрация города надеется, что благодаря этой программе школьники будут проводить меньше времени в интернете, переключив свое внимание на заботу о новых питомцах.

Некоторые ученики сказали, что хотят выращивать цыплят и заботиться о них, пока те не вырастут и не будут съедены. Но другие школьники заметили, что играть на смартфонах намного интереснее.

В январе британское рекламное агентство сообщало, что в среднем пользователи интернета в Индонезии проводят в сети по 8,5 часов в день. Это пятое место в мире по количеству времени, которое люди тратят на интернет.

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