В Индонезии школьникам раздали цыплят, чтобы отвлечь от интернета

CA-NEWS (CA) - Власти Индонезии изобрели необычный способ избавить детей от интернет-зависимости: они раздали школьникам цыплят, передает NHK.



Власти Бандунга на западе острова Ява запустили пилотную программу на прошлой неделе. Они раздали 2 тысяч пуховых цыплят в 12 местных начальных и неполных средних школ.

Администрация города надеется, что благодаря этой программе школьники будут проводить меньше времени в интернете, переключив свое внимание на заботу о новых питомцах.

Некоторые ученики сказали, что хотят выращивать цыплят и заботиться о них, пока те не вырастут и не будут съедены. Но другие школьники заметили, что играть на смартфонах намного интереснее.

В январе британское рекламное агентство сообщало, что в среднем пользователи интернета в Индонезии проводят в сети по 8,5 часов в день. Это пятое место в мире по количеству времени, которое люди тратят на интернет.