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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии официально подписал закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию

CA-NEWS (MNG) -  Президент Монголии Халтмагийн Баттулга 26 ноября официально подписал закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию Монголии, сообщает пресс-служба главы государства.

На церемонии торжественного подписания присутствовали председатель парламента Гомбожавын Занданшатар, премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух, а также соответствующие члены парламента и правительства.

Поправками затронуты 28.5 процентов действующей Конституции, в частности внесены изменения в 36 статьи и 19 параграфы от общего количества 70 параграфов.

Эксперты говорят, что изменения перевесят баланс сил в пользу премьер-министра, предоставив офису все полномочия по назначению и отставке кабинета и ослабив роль президента.

«Поправки к конституционному праву обсуждались с 2010 года и были переданы двум или трем правительствам. Основная цель состояла в том, чтобы укрепить парламентское управление», - сказала Номингэрэл Хуяг, адвокат и политический деятель оппозиционной Демократической партии, которая заявила, что премьер-министры до сих пор не имели достаточных полномочий
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