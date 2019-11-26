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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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А. Мамин принял главу госкорпорации «Росатом» А. Лихачева

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел встречу с генеральным директором Государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, сообщает пресс-служба правительства.

«Сотрудничество в атомной сфере занимает важное место в двусторонних отношениях между нашими странами. Сегодня ведется совместная работа по широкому спектру направлений», - сказал А.Мамин.

В Казахстане действуют 5 казахстанско-российских совместных уранодобывающих предприятий: АО СП «Заречное», ТОО «Каратау», АО «СП «Акбастау», ТОО «СП «ЮГХК», ТОО «СП «Хорасан-U». В 2018 году ими добыто 8427 тонн урана (38,8% от всей добычи урана в РК), за 9 месяцев т.г. – 6645,8 тонн урана.

Стороны обсудили ход реализации комплексной программы российско-казахстанского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, в т.ч. состояние и перспективы взаимодействия в сфере добычи и обогащения урана, научно-технического и инновационного развития, а также по Банку низкообогащенного урана МАГАТЭ.

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