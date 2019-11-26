77 граждан Таджикистана попросили статус беженца в Польше в 2019 году

CA-NEWS (TJ) - За первые 9 месяцев 2019 года 77 граждан Таджикистана подали ходататайства в миграционные службы Польшы о предоставлении им международной защиты, но только 18 из них смогли получить статус беженца в этой стране-члене Европейского Союза. 54 гражданам Таджикистана в предоставлении статуса беженца в Польше было отказано. сообщает Ахбор.

В 2018 году 144 граждан Таджикистана просили у Польшы защиты от преследований на Родине. В 2017 году таких было 85, а в рекордном 2016 году аж 882 граждан Таджикистана просились в Польшу с просьбой о международной защите.

Процесс поиска политического убежища в европейских странах для уроженцев Таджикистана набрал оборот в 2015 году, после запрета деятельности оппозиционных групп, таких как "Группа 24” и Исламская партия возрождения.

По подсчетам, за последние годы от 8 до 10 тысяч таджикистанцев попросили убежище в странах - членах Европейского союза. Но начиная с 2017 года на фоне массовых отказов европейский стран от предоставления международной защиты гражданам Таджикистане этот процесс резко пошел на убыль.

Якуб Дудзяк, пресс-секретарь Управления по делам иностранцев в интервью «Польскому радио» сообщил, что за первые три квартала 2019 ходатайство о предоставлении международной защиты в Польше подало более 2,9 тысяч иностранцев, что на 5 процентов меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Из этого числа статус беженца или дополнительную защиту получили всего 217 человек. Почти 1300 иностранцам было отказано в предоставлении международной защиты в Польше, а рассмотрении еще почти 1500 дел было вовсе отменено.

Статус беженца или дополнительной защиты в Польше за три квартала этого года в Польше получили 67 граждан России, 37 граждан Турции, 18 граждан Украины и 18 граждан Таджикистана. За этот период отрицательные решения получили 718 граждан России, 257 граждан Украины и 54 граждане Таджикистана.

Якуб Дудзяк сообщил, что рассмотрение 1,5 тыс. дел (в основном от граждан России) было прекращено в основном из-за того, что соискатели статуса беженца не дожидаясь решения по своим делам, выезжали из Польши, чаще всего на западные страны Европы.

По информации Управления по вопросам иностранцев Польши, в первой "пятерке" иностранцев, претендующих на международную защиту, были: Россия - 1860 человек, Украина - 345 человек, Таджикистан - 77 человек, Турция - 75 человек и Афганистан - 52 человека.