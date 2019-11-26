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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Uzbekistan Airways объяснило дороговизну цен на билеты импортом топлива из-за рубежа

CA-NEWS (UZ) -  От 30 до 40% стоимости билетов на рейсы авиакомпании Uzbekistan Airways составляет цена топлива. По этой причине авиабилеты продаются по высокой цене, сообщили представители Министерства транспорта Узбекистана в интервью УзА.

По словам начальника Департамента развития транспорта минтранса Узбекистана Улугбека Бектошева, топливо закупается по высокой цене за рубежом из-за недостатка поставок внутри страны. Цена керосина, завозимого из-за рубежа, составляла 1200 долларов за тонну.

Сегодня новая цена для иностранных компаний установлена на уровне около 890 долларов за тонну.

Как отмечает агентство, в настоящее время Uzbekistan Airports импортирует керосин из-за рубежа для обеспечения 11 международных аэропортов республики.

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