В Узбекистане частное агентство занятости обмануло более 200 граждан на $66 тысяч

CA-NEWS (UZ) - В городе Навои частное агентство занятости обмануло 211 человек на общую сумму 633 миллиона сумов (свыше 66 тысяч долларов), сообщает пресс-служба Минтруда.

Согласно информации, узбекистанцы обращались в агентство Navoiy xususiy bandlik agentligi для трудоустройства в Южную Корею. Людям пообещали зарплату в 2 тысячи долларов в месяц, однако сотрудники организации собрали с 211 человек по 3 миллиона сумов (более 300 долларов), но на работу их никуда не отправили.

На данный момент Минтруда Узбекистана приостановило действие лицензии Navoiy xususiy bandlik agentligi.

Ранее сообщалось, что из 65 частных агентств занятости, имеющих лицензию на работу за границей, 30 из них вообще не отправляли граждан на работу за границу.

Кроме того, сообщалось об аресте трех руководителей частного агентства занятости Korean&Migrations в Ташкенте. Korea & Migrations получила с каждого заявителя по 32 400 000 сумов (3, 4 тысячи долларов) с обещанием отправить их в Южную Корею на работу, но никого не отправило.

Кроме того, около 70 узбекистанцев пожаловались на то, что частное агентство по трудоустройству HUMAN в Ташкенте получило оплату взамен обещания отправить их на работу в Германию и Чехию, но не выполнило обещаний.