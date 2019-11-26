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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде с участием главы Татарстана запустили новую линию сборки КАМАЗа

CA-NEWS (UZ) -  В Самарканде компания «UzAuto Trailer» совместно с ПАО «КАМАЗ» официально запустили новую линию сборки шасси автомобилей знаменитой российской марки.

26 ноября прошла церемония участием прибывшего в страну с рабочим визитом президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, сообщили местные СМИ.

Организация линии позволила перейти на более глубокую степень технологии производства шасси «КАМАЗ», с применением локализованных аккумуляторных батарей, горюче-смазочных материалов, газовых баллонов и других комплектующих отечественного производства.

В рамках открытия прошло подписание учредительных документов о создании совместного предприятия «KAMAZ Asia Leasing» между ООО «UzAutoTrailer» и ПАО «КАМАЗ». Уставной фонд лизинговой компании составит 5 млн долларов, из которых 2,5 млн предоставлено в виде инвестиций российской стороны.

Ожидается, что совместным предприятием будет предложен комплексный продукт в режиме «одно окно» при приобретении автомобилей «КАМАЗ» в лизинг, включая страхование, установку телематического оборудования и др., запущены онлайн-обслуживание и программа лояльности.

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