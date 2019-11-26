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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана одобрил исправленный вариант скульптуры алабая

CA-NEWS (TM) -  25 ноября Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание с участием хякимов велаятов и города Ашхабада, передает Хроники Туркменистана.

На совещании хяким Ашхабада Шамухаммет Дурдылыев представил главе государства новый вариант скульптуры туркменского алабая, «доработанный в соответствии с замечаниями, сделанными президентом».

Судя по показанным слайдам, изменилось только оформление пьедестала, на котором будет установлена статуя собаки. Если раньше он был украшен только гелями (туркменскими узорами), то теперь на постамент будет оформлен в виде обложки книги президента «Туркменский алабай».

Президент этот вариант скульптуры одобрил и отметил, что она должна «органично вписаться в архитектурный ансамбль столицы».

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