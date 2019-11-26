Некоторые подробности о судьбе бывшей главы парламента Туркменистана, - СМИ

CA-NEWS (TM) - В марте 2018 года свой пост неожиданно покинула глава Меджлиса (парламента) Туркменистана Акджа Нурбердыева. Она занимала его 11 лет, с февраля 2007 года.

С того момента Нурбердыева исчезла из медийного поля. Как выяснили корреспонденты «Хроники Туркменистана», экс-председатель парламента проживает в Ашхабаде, ей запрещено покидать страну, но преследованиям она не подвергается. Более того, Нурбердыевой предлагали должность в Министерстве юстиции, однако она отказалась, сославшись на состояние здоровья. В октябре она проходила курс лечения на курорте Арчман.

Напомним, что до того, как покинуть свой пост, Нурбердыева была выдвинута кандидатом в депутаты Меджлиса VI созыва Демократической партией Туркменистана, однако за несколько дней до голосования ее кандидатура была исключена из списков зарегистрированных кандидатов.

Как отмечало издание «Гундогар», тогда кандидатами в депутаты Меджлиса Туркменистана по избирательному округу №15 «Безмеин» числились двое: она и завотделом контроля над благоустройством хякимлика Ашхабада Мухаммедназар Курбанбердыев. 4 дня спустя в «Нейтральном Туркменистане» были опубликованы биографии и фото кандидатов в депутаты Меджлиса, где по избирательному округу №15 «Безмейин» проходил только Курбанбердыев.

На должность председателя Меджлиса была единогласно избрана Гульшат Маммедова, которая занимала пост вице-премьера по вопросам культуры и СМИ.