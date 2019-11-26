В нападении на погранзаставу в Таджикистане участвовали также 11 женщин и 13 детей, - представитель ГКНБ РТ

CA-NEWS (TJ) - Представитель ГКНБ Таджикистана на конференции, посвященной семейным проблемам, рассказал о некоторых подробностях нападения на погранзаставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе.

После атаки было распространено одно официальное заявление ГКНБ, а от других подробностей силовики воздерживались.

Мухаммад Саидов, сотрудник ГКНБ, в ходе выступления на тему «Усиление идеологических мероприятий в сфере борьбы с проявлениеми экстремизма и терроризма», сказал, что в нападении 6 ноября участвовали 9 мужчин, 11 женщин и 13 несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 15 лет. Правда, он не сказал, какую роль в атаке сыграли дети.

Радио Озоди узнало, что одному из нападавших было 15 лет, он учился в 8 классе. Парень отпросился у директора школы от уроков под предлогом встречи с родными, проживающими в другом регионе. Установлено, что он никогда не был за рубежом.

Согласно официальной информации, нападение на заставу "Ишкобод" погранотряда "Султонобод" в районе Рудаки на таджикско-узбекской границе произошло примерно в половине четвертого ночи 6 ноября. Лица, совершившие нападение, были боевиками ИГ, сообщил пресс-центр ГКНБ Таджикистана. Как уточнило ведомство, 20 боевиков проникли 3 ноября в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.

По данным Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана, в результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны. МВД Таджикистана сообщило о 4 задержанных боевиках. Власти официально подтвердили гибель двоих силовиков - милиционера Бахрома Косимзода и пограничника Изатулло Латифова.

Два дня спустя после инцидента «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на заставу «Ишкобод». В опубликованном 8 ноября на сайте «Амак» заявлении ИГ сказано, что в результате атаки боевиков были убиты 10 военнослужащих погранвойск Таджикистана.

Минобороны Афганистана опровергло факт переброски боевиков в Таджикистан с территории Афганистана.

Представитель ГКНБ сказал на конференции, что группировка была создана в Согдийской области и последний месяц перед нападением члены банды проживали на территории столичного района Исмоили Сомони.

«Незнакомцев видел и председатель махалли, и участковый милиционер, но никто не придал этому значения», - сказал Мухаммад Саидов.

По его словам, этот инцидент – как результат халатности органов безопасности, так и отсутствия бдительности со стороны махалли и жителей.

«Многие связывают радикальность с бедностью населения, но произошедший инцидент показал, что все участники нападения были из небедных семей. Расследование установило, что состояние лидера группировки Шухрата Гафурова оценивается в 1 млн сомони.

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