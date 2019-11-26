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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Японское правительство готовит бюджет для фонда в поддержку технологий будущего

CA-NEWS (CA) -  Японское правительство готовит бюджет для фонда в поддержку технологий будущего. Как сообщают источники, правительство рассматривает вопрос о выделении около 1 миллиарда долларов, или около половины суммы, которую запросило министерство промышленности, передает NHK.

Источники сообщают, что ведутся последние приготовления для направления денег в общий бюджет на следующий год.

Как сообщают источник, фонд будет создан в 2020 финансовом году на базе Организации по разработке новых технологий в области энергетики и промышленности.

Средства пойдут на создание технологий, которые станут основой общества, где беспроводные коммуникации в формате 5G играют ведущую роль как в промышленности, так и в других аспектах жизни.

Этот проект предусматривает участие не только компаний в области информационных технологий и полупроводников, но и производителей автомобилей и промышленного оборудования.

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