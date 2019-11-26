В Бухаре муж и жена погибли под колёсами грузовика

CA-NEWS (UZ) - В Бухаре 24 ноября грузовой автомобиль Isuzu наехал на 51-летнего Т. Б. и его супругу 48-летнюю Ю. Ё., переходивших проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного департамента при Министерстве внутренних дел Узбекистана.

В результате наезда мужчина от полученных травм погиб на месте, его супруга с различными телесными повреждениями была госпитализирована в больницу, где она скончалась позже.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя Isuzu, ведётся следствие.