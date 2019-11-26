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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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"Узпромстройбанк" впервые разместил евробонды

CA-NEWS (UZ) -  «Узпромстройбанк» выпустил международные облигации на Лондонской фондовой бирже и тем самым стал участником международного рынка капитала. Евробонды стоимостью 300 миллионов долларов были высоко оценены инвесторами, сообщило УзА.

18-22 ноября были проведены встречи и переговоры с более чем 60 инвесторами в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне. В ходе них обсуждены обсудили текущие банковские реформы в стране, в том числе стратегию правительства по капитализации крупных коммерческих банков, перспективы их приватизации, кредитную политику, дальнейшие ожидаемые изменения активов, включая проблемные, а также динамику развития сферы.

25 ноября этого года, следуя советам финансовых консультантов и рекомендациям инвесторов, первоначальная доходность банка по 5-летним международным облигациям была установлена на уровне 6,50%, а об их размещении было объявлено в 08:23 по лондонскому времени. Объем заказов к 10:00 утра достиг 300 миллионов долларов (полностью покрыв выпуск), а к 12:10 – 800 миллионов долларов (покрыв выпуск в 2,5 раза).


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