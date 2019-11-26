Президент Казахстана подписал три закона

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев 26 ноября подписал три закона, сообщает пресс-служба президента.

Главой государства были подписаны следующие законы:

Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции".

Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года".

Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг", направленный на совершенствование законодательства о государственных услугах.