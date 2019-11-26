Минздрав России велел вернуть на работу врача, пересаживающего почки младенцам

CA-NEWS (CA) - Министр здравоохранения России Вероника Скворцова вмешалась в скандал с увольнением Михаила Каабака, которого СМИ называли единственным трансплантологом, пересаживающим почки грудным детям. Скворцова поручила включить Каабака в группу врачей НМИЦ, передает BBC.

Две недели назад в газете "Коммерсант" вышла статья о том, что родители пациентов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ) требуют сохранить программу по трансплантации.

Это программа была расширена с февраля 2019 года, врачи провели 23 операции по пересадке. Операции проводили Каабак и его коллега Надежда Бабенко. При этом они работали на четверть ставки, а их основным местом работы был Российский центр хирургии имени Петровского.

В сентябре трансплантологи, как писал "Коммерсант", принесли свои трудовые книжки в НМИЦ, чтобы устроиться на полную ставку. Однако им заявили, что их работа в центре не будет продолжена из-за претензий к применяемому ими препарату. 12 ноября Каабака уволили, говорил он РБК.

"Директор Национального центра здоровья детей Андрей Фисенко сказал, что прекращает нашу деятельность из-за того, что мы используем индукционную схему иммуносупрессии", - рассказывал изданию Каабак. Речь идет о препаратах, ослабляющих иммунитет и использующихся для профилактики отторжения трансплантата. Минздрав России не давал одобрение этой схеме, применение таких препаратов регулируется законом.

"Фисенко знал, что эта схема используется. Когда мы пришли в центр расширять программу трансплантации - вместо четырех трансплантаций в год делать 40 - мы рассказали, как мы будем работать", - возмущался врач и высказывал предположение, что на директора НМИЦ могло оказать давление министерство здравоохранения России.

Публикация "Коммерсанта" вызвала большой резонанс. СМИ подхватили заявление матери одного из пациентов Каабака Марины Десятской о том, что покидающие центр здоровья детей врачи - "единственные в России, кто умеет и успешно пересаживает почки детям с весом от шести килограммов".

"Если у ребенка проблемы с почками, то такой ребенок практически не прибавляет в весе и не растет. Остальные российские клиники оперируют детей от 10-12 килограммов", - говорила она.

Министр Скворцова после этого заявила, что операции, которые проводил Каабак, в России делают и другие специалисты.

Однако во вторник стало известно, что министр встретилась с уволенным из НМИЦ трансплантологом и что он продолжит работу в центре.

"Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей. Соответствующее поручение министра дано руководству центра", - сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

Другие подробности не приводятся. Сказано лишь, что "всем нуждающимся в трансплантации детям будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь".