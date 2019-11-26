В Ашхабаде обсуждают вопросы противодействия финансированию терроризма

CA-NEWS (TM) - 25 ноября в Ашхабаде открылось 31-ое пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). ЕАГ призвана способствовать снижению угрозы международного терроризма через обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

На пленарном заседании приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, а именно, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители ряда международных организаций.

В рамках 31-го заседания прошли встречи рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам, а также группы по техническому содействию. Были рассмотрены и определены приоритетные задачи по борьбе с терроризмом и его финансированием в вопросах, связанных с практической деятельностью государств–членов ЕАГ в сфере противодействия финансированию терроризма.

Стороны выслушали доклады по взаимным оценкам Беларуси и отчет о прогрессе Кыргызстана в рамках усиленного мониторинга. В центре обсуждений также было внесение изменений в кадровые и финансовые документы ЕАГ. В рамках заседания также планируется проведение сессий Рабочей группы по типологиям, борьбе с преступностью и финансированием терроризма.

Участники встречи, которая завершится 29 ноября, рассмотрят пути и механизмы консолидации усилий по противодействию финансированию терроризма, обменяются передовым опытом автоматизации деятельности в этой области, определят тематику ближайших совместных мероприятий с использованием видеоконференцсвязи.