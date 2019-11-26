В ООН призывают стоматологов отказаться от пломб с ртутью

CA-NEWS (CA) - Во многих развивающихся странах, особенно в Африке, стоматологи до сих пор используют пломбы из амальгамы - смеси твердых металлов с добавлением ртути. Эксперты утверждают, что такой метод пломбирования зубов крайне опасен для здоровья, и призывают покончить с «эпохой ртути» в стоматологии. Это лишь одна из тем, которая будет обсуждаться в Женеве в ходе третьей встречи государств-участников Минаматской конвенции по ртути, передает служба новостей ООН.

Конвенция, которая была принята 10 октября 2013 года, носит имя города Минамата, где в 1956 году от сильного отравления соединениями ртути пострадали более 1,7 тысячи жителей.

Конвенция ограничивает применение ртути, которая является, по сути, сильно действующим ядом. Документ предусматривает сокращение производства продукции, содержащей ртуть: например, некоторых видов люминесцентных ламп и медицинских приборов, включая ртутные термометры, а также вводит ряд ограничений в горнодобывающей отрасли, в сфере кустарной добычи золота, производстве цемента и работе угольных ТЭЦ.

В ВОЗ неоднократно отмечали, что ртуть признана токсичным веществом, оказывающим неблагоприятное неврологическое и иное воздействие на здоровье человека. Особенно опасна она для младенцев.

В ходе нынешней сессии, которая стартовала 25 ноября и продлится до 29 ноября, представители государств-членов этого договора обсудят целый ряд технических вопросов, а к 31 декабря этого года государства представят первые отчеты о выполнении Конвенции.

Согласно договору, к 2020 году будет запрещено производство, экспорт и импорт целого ряда ртутьсодержащих товаров. К ним относятся батарейки, за исключением «кнопочных элементов», используемых в имплантируемых медицинских устройствах; выключатели и реле; некоторые виды компактных люминесцентных ламп; ртуть в люминесцентных лампах с холодным катодом и люминесцентные лампы с внешним электродом. В число предметов, которые должны к 2020 году быть выведены из обихода, включены также такие виды неэлектронных медицинских устройств, как термометры и приборы измерения давления, некоторые виды мыла и косметики.