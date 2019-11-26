Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий и рассказал им о Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев 26 ноября провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, сообщает Акорда.

Обращаясь к участникам, Касым-Жомарт Токаев назвал встречи с дипломатическим корпусом хорошей традицией, направленной на укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества.

- Мы последовательно осуществляем сбалансированную, постепенную политическую модернизацию. Наши приоритеты основаны на стандартах ведущих стран ОЭСР», - отметил глава государства.

Токаев рассказал главам дипломатических миссий о реализации концепции «слышащего» государства, деятельности Национального совета общественного доверия.

- Мы работаем над тем, чтобы правительство эффективно реагировало на жизненные потребности граждан. Как глава государства, я привержен развитию политических партий с целью поддержки и продвижения плюрализма в нашем обществе. Поэтому в настоящее время пересматриваются законодательные нормы, регулирующие проведение мирных митингов. Мы активно работаем над укреплением роли гражданских институтов с целью повышения подотчетности всех государственных органов, - сказал президент.

Говоря о реформах в правоохранительной и судебной системе, Касым-Жомарт Токаев заявил, что благополучие государства зависит от уровня доверия граждан к этим институтам.

- Мы осознаем, что политическая стабильность и эффективность государственного аппарата неотделимы от экономического роста. Есть ряд достижений в этой области. ВВП страны за 10 месяцев 2019 года вырос на 4,4 %. В рейтинге Doing Business-2020 Казахстан находится на 25-й позиции. В Глобальном индексе конкурентоспособности наша страна на 55-м месте. В следующие пять лет мы планируем существенно улучшить наши позиции в международных рейтингах, - сообщил глава государства.

В завершение встречи по сложившейся традиции выступил дуайен дипломатического корпуса – посол Республики Беларусь в Казахстане Анатолий Ничкасов.