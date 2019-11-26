РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Татарстана

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 26 ноября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече рассмотрены актуальные вопросы современного этапа сотрудничества и перспективы развития практического взаимодействия с Татарстаном.


минниханов

Отмечена активизация взаимных деловых и культурно-гуманитарных обменов. В этом году в столице Татарстана городе Казани открыто генеральное консульство Узбекистана.

Растут объемы торговли с российским регионом. Реализуются совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, химической и других отраслях.

Подчеркнута важность дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества, наращивания товарооборота, усиления кооперации и продвижения конкретных проектов в сельхозмашиностроении, электротехнической и фармацевтической отраслях, информационных технологиях, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также здравоохранении и образовании.

По итогам встречи достигнута договоренность о принятии «дорожной карты» на 2020 год и регулярном проведении встреч двусторонней рабочей группы по расширению партнерства.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Премьер-министр Таджикистана провел заседание Оргкомитета по проведению второй международной водной конференции
  • В нападении на погранзаставу в Таджикистане участвовали также 11 женщин и 13 детей, - представитель ГКНБ РТ
  • В Бухаре муж и жена погибли под колёсами грузовика
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×