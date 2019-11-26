Шавкат Мирзиёев принял делегацию Татарстана

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 26 ноября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече рассмотрены актуальные вопросы современного этапа сотрудничества и перспективы развития практического взаимодействия с Татарстаном.





Отмечена активизация взаимных деловых и культурно-гуманитарных обменов. В этом году в столице Татарстана городе Казани открыто генеральное консульство Узбекистана.

Растут объемы торговли с российским регионом. Реализуются совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, химической и других отраслях.

Подчеркнута важность дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества, наращивания товарооборота, усиления кооперации и продвижения конкретных проектов в сельхозмашиностроении, электротехнической и фармацевтической отраслях, информационных технологиях, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также здравоохранении и образовании.

По итогам встречи достигнута договоренность о принятии «дорожной карты» на 2020 год и регулярном проведении встреч двусторонней рабочей группы по расширению партнерства.