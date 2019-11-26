Каким категориям служащих в Казахстане повысят зарплату в 2020 году?

CA-NEWS (KZ) - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в правительстве рассказал о мерах по увеличению заработных плат низкооплачиваемым работникам, сообщает пресс-служба правительства РК.

В целом основным направлением работы правительства является улучшение благосостояния и повышение доходов населения.

«По трудовому законодательству в республике регулируется только размер минимальной заработной платы. Все остальное — на усмотрение работодателя. С 1 января т. г. минимальная заработная плата была повышена на 1,5 раза — с 28 000 тенге до 42 500 тенге. Вместе с тем, с 1 января 2019 года снижена налоговая нагрузка в 10 раз для тех, кто получает оплату труда не более 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц — 63 000 тенге», — сказал Б. Нурымбетов.

С 1 июня текущего года была увеличена заработная плата бюджетных работников на 30%.

С начала года в рамках социальной ответственности 203 тыс. предприятий республики повысили заработную плату 1,2 млн работникам на 32% — с 46 тыс. тенге до 61 тыс. тенге.

С 1 января 2020 года заработная плата учителей будет увеличена на 25%, работников культуры — на 35-50%, социальной сферы — на 30-60%.

Также министр сообщил, что в западных регионах республики имеется проблема с диспропорцией в оплате труда между казахстанскими и иностранными специалистами. С августа текущего года под эгидой Генеральной прокуратуры РК Инспекция труда с целью недопущения диспропорции в оплате труда между казахстанскими и иностранными работниками провела проверки 95 предприятий, на которых привлечено более 30 иностранных специалистов.

В результате проверок было выявлено 930 фактов нарушений трудового и миграционного законодательства. При этом на 25 предприятиях установлены 474 факта диспропорции по оплате и условиям труда местных и иностранных работников. В соответствии с законодательством были приняты меры в отношении руководителей этих организаций, выданы предписания, наложены штрафы на 2 млн тенге. Были отозваны разрешения на работу в Казахстане. 393 иностранных работника были выдворены из страны.

«Государственная инспекция труда и прокуратура ставят требование обеспечить равенство зарплат местных и иностранных работников. Большинство компаний повышают зарплаты казахстанцам, но есть факты, когда понижают иностранцам. То есть это в зависимости от того, как решит работодатель. Главное, он должен выполнить требование — чтобы при равных должностях, равной выполняемой работе и квалификации, должна быть равна оплата труда», — сказал Б. Нурымбетов.