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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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GIZ выделит €477 тысяч на развитие туризма в Каракалпакстане

CA-NEWS (UZ) -  Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) и эксперты немецкой организации Mascontour наметили план мероприятий по развитию туризма Каракалпакстана в 2019—2020 годах, сообщила пресс-служба комитета.

Для реализации запланированных мероприятий GIZ выделит средства в размере 477 тысяч евро, говорилось на встрече организаций, прошедшей 23 ноября в Ташкенте.

Планируются работы по диверсификации местных продуктов ремесленничества, увеличению их экспорта, улучшению инфраструктуры, открытию новых туристических маршрутов, повышению качества услуг и рекламе туристического потенциала Каракалпакстана на зарубежных туристических рынках.

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