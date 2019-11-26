Азиатский банк развития будет сотрудничать в выводе Монголии из серого списка

CA-NEWS (MNG) - Председатель ВГХ (парламента) Монголии Г.Занданшатар 25 ноября принял постоянного представителя Азиатского банка развития (АБР) в Монголии Павита Рамачандрана, передает Montsame.

В начале встречи спикер парламента Г.Занданшатар поздравил Павита Рамачандрана с его назначением на пост постоянного представителя АБР в Монголии и выразил глубокую признательность АБР за то, что был верным и близким партнером, который последовательно поддерживал Монголию в годы демократических реформ.

Он особо отметил, что «Экономика Монголии восстанавливается в результате совместной реализации программы расширенного финансирования. Несмотря на то, что макроэкономические показатели улучшаются, актуальным вопросом для Монголии является выход из «серого списка» Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».

Он подчеркнул, что Монголия 13 ноября приняла свой государственный бюджет на 2020 год. Имеется предположение, что в следующем году рост экономики замедлится в связи с краткосрочной перспективой развития мировой экономики. Кроме того, экономика нашей страны все еще сильно зависит от своего горнорудного сектора. Поэтому мы работаем на долгосрочный период с целью поддержки несырьевого экспорта и диверсификации экономики. Также охрана окружающей среды и сохранение экологического баланса стали одними из важных целей нашей страны. Для достижения перед собой поставленных целей нас ожидают крупные созидания, такие как содействие экономическому росту, продолжение банковско-финансовой реформы и реализация энергетических и инфраструктурных проектов.

Со своей стороны Павит Рамачандран с удовлетворением отметил об успешно проводящей реформе в Монголии в банковско-финансовом секторе и заявил о готовности тесного сотрудничества с Монголией в направлении улучшения экономической ситуации и её вывода из серого списка ФАТФ.

Спикер парламента также сообщил о том, что Монголия реализует проект строительства нефтеперерабатывающего завода и с его вводом в эксплуатацию изменится зависимость страны в нефтепродуктах от двух соседних стран. Кроме того с Соединенными Штатами договорились об экспорте текстильной продукции Монголии в США на льготных тарифных условиях, и мы уверены в том, что в ближайшем времени появится возможность выхода монгольской сельскохозяйственной продукции на крупные рынки соседних стран.

Павит Рамачандран поздравил спикера Г.Занданшатара за успешную разработку и принятие парламентом законопроекта о внесении изменений и дополнений в Конституцию Монголии.