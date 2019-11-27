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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Игроки «Манчестер Юнайтед» прилетели в Нур-Султан (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Английский "Манчестер Юнайтед" чартерным рейсом прибыл в Нур-Султан для матча с "Астаной", передает Vesti.kz. Игра пятого группового раунда Лиги Европы состоится 28 ноября.

В делегацию "МЮ" вошло около 100 человек. Вместе с футболистами, тренерами и персоналом клуба на борту чартерного самолета прибыли представители СМИ и болельщики.

Самолет "МЮ" приземлился в Нур-Султане 27 ноября около 4:20 утра. В аэропорту команду ждали несколько десятков фанатов, а столица Казахстана встретила английский клуб температурой -13.

Ранее стал известен состав футболистов, которых привез "МЮ". Самыми известными в нем оказались Люк Шоу и Джесси Лингард.

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Уле -Гуннар Сульшер морозов не боится! ⠀ Главный тренер "Манчестер Юнайтед" вышел из аэропорта Нур-Султана в пиджаке. Норвежец помахал фанатам и отправился в автобус. ⠀ Английский клуб прилетел в Казахстан для матча Лиги Европы с "Астаной", который пройдет 28 ноября. ⠀ #football #manutd #united #kaz #kz #лигаевропы #astana #астана #фкастана #юнайтед #мю #ggmu #fcastana #uel #europaleague #england #nursultan #казахстан #kazakhstan #нурсултан #футбол

Публикация от Vesti.kz (@vestikzsport)26 Ноя 2019 в 3:23 PST

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