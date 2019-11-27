Игроки «Манчестер Юнайтед» прилетели в Нур-Султан (видео)

CA-NEWS (KZ) - Английский "Манчестер Юнайтед" чартерным рейсом прибыл в Нур-Султан для матча с "Астаной", передает Vesti.kz. Игра пятого группового раунда Лиги Европы состоится 28 ноября.

В делегацию "МЮ" вошло около 100 человек. Вместе с футболистами, тренерами и персоналом клуба на борту чартерного самолета прибыли представители СМИ и болельщики.

Самолет "МЮ" приземлился в Нур-Султане 27 ноября около 4:20 утра. В аэропорту команду ждали несколько десятков фанатов, а столица Казахстана встретила английский клуб температурой -13.

Ранее стал известен состав футболистов, которых привез "МЮ". Самыми известными в нем оказались Люк Шоу и Джесси Лингард.