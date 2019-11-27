В Туркменистане населению запретили говорить о проблемах с отоплением

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане с наступлением холодов, с различных уголков страны в редакцию Азатлыка поступает информация о проблемах связанных с отопительной системой в жилых домах.

За прошедшую неделю в школах Дарганатинского и Газоджакского этрапов Лебапского велаята была осуществлена проверка отопительной системы и газового обеспечения. Наряду с представителями учреждений сферы образования Ашхабада и Лебапского велаята, проверку проводили и сотрудники служб национальной безопасности. Проверка отопительных систем в Дарганате и Газоджаке началась после сообщений Радио Азатлык о проблемах в работе отопления в школах Дарганатинского этрапа.

Как сообщил 25 ноября корреспондент Азатлыка, чиновники заявили о планах по обновлению газопроводов. Вместе с тем, комиссия рассматривает как вариант для отопления школ «использование при необходимости газовых баллонов».

По словам корреспондента Азатлыка, наряду с проверкой системы отопления, от сотрудников школ потребовали не разглашать проблемы, касающиеся отопления. «Представители МНБ поручили не разглашать проблему отопления и пообещали решить данный вопрос»,- сообщает корреспондент Азатлыка.

Несмотря на проблемы с отопительной системой в холодную погоду, от школьников требуют находиться в классах в школьной форме. Как отмечает корреспондент Азатлыка, за несоблюдение требований в отношении школьной формы, директорам школ грозит увольнение.

В Туркменистане после массовой газификации населенных пунктов прекратилось использование газовых баллонов. Но в стране все еще немало населенных пунктов, где отсутствует газопровод. В настоящее время с проблемой отопления столкнулись и жители Мары, в частности жители городских многоэтажек.

«Сейчас в Марыйском велаяте похолодало. 23 ноября был снег. Отопительная система в многоэтажных домах в городе Мары не способна обогревать помещения»,- сообщил корреспондент Азатлыка в Марыйском велаяте. По его словам, с наступлением холодов в Мары, лопаются трубы обогревательной системы.

В этих условиях жителям многоэтажек приходится для обогрева жилья использовать электрические печи. Некоторые жители для обогрева используют духовки газовых печей. Вместе с тем, нагрузка на электросети в связи с массовым использованием электрических нагревателей, приводит к выходу из строя электроснабжения. Использование некогда популярных в стране газовых печей в городах запрещено.