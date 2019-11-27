Семья Мирзиёева оказала королевские почести ещё одному гостю - турецкому ресторатору

CA-NEWS (UZ) - 23 ноября в ташкентском аэропорту звуками карнаев и сурнаев встретили известного турецкого мясника и ресторатора, который стал звездой Instagram, Нусрета Гёкче (Nusret Gökçe).

Гекче, который прославился своими стейками, покрытыми «золотом», разместил фото и видео о своей поездке в Ташкент на своей странице в Инстаграм. На фото видно, что он был гостем семьи президента Мирзиёева.

На следующий день после прибытия Нусрета Гёкче в Ташкент, 24 ноября, старший зять Шавката Мирзиёева отметил свой день рождения. По словам правительственных чиновников, которые поделились с centralasian подробностями поездки известного мясника и шеф-повара, он был одним из самых ценных «подарков», которые были сделаны зятю президента в день его рождения.

По словам ташкентского чиновника, который рассказал о визите Нусрета Гёкче в Ташкент, известный турецкий мясник прибыл на день позже, чем ожидалось.

"Его привезли чартерным рейсом. Пилоты ждали его один день...На следующий день был день рождения Ойбека Турсунова (старший зять Шавката Мирзиёева). Насколько мне известно, его пригласили в гости в качестве подарка для зятя", - сказал чиновник.

25 ноября Гекче разместил на своей странице в Instagram видео, в котором показывает, как он добрался до Ташкента и как его встретили в гостях.

На видеозаписи видно, как мясник летит на частном самолете, полном корзин с фисташками, виноградом и гранатом, а в ташкентском аэропорту его встречают красивые девушки с букетами в руках под звуки карнаев-сурнаев.

На следующем видео показан «поющий» фонтан в Ташкенте, включённый для турецкого шеф-повара в заснеженном Tashkent City.

Гекче поделился фотографией, где он стоит в обнимку с сыном президента Мирзиёва Алишером, обнимает его внука Миромона (сына Саиды Мирзиёевой и Ойбека Турсунова), с комментарием «вместе с моими братьями».

36-летний Гекче, по происхождению курд из Эрзурума. Гёкче ушёл из школы после шестого класса и устроился работать помощником мясника в одном из районов Стамбула. Гёкче стал известен как Salt Bae («Солевой приятель») зимой 2017 года. Тогда в соцсетях завирусился ролик из его Instagram, на котором мужчина приправлял стейк солью своим фирменным способом с локтя.

У него сеть стейкхаусов и бургерных под брендом Nusr-Et в нескольких городах Турции, Дубае, Абу-Даби, Майами и Нью-Йорке. Со временем Гёкче стал любимым поваром всех знаменитостей. Его приглашали на светские вечера и различные крупные мероприятия с участием знаменитых футболистов, кинозвёзд, миллиардеров, принцев и президентов.

В 2018 году шеф-повара раскритиковали за то, что он покормил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, остановившегося в его ресторане по пути из Китая в Стамбул. Это вызвало резкие недовольства среди жителей Венесуэлы, живших впроголодь.

Напомним, ранее младший зять Мирзиёева устроил застолье в честь борца Хабиба Нурмагомедова.