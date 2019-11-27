Пять российских вузов незаконно принимали документы в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Госинспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без соответствующих разрешений от властей страны.

Как сообщила пресс-служба инспекции, некоторые высшие учебные заведения России, не имея документов, разрешающих ведение учебного процесса на территории Узбекистана, принимают документы от абитуриентов.

Среди них — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Институт финансов, экономики и права офицеров запаса, а также частные образовательные учреждения «Высшая школа предпринимательства», «Восточно-Европейский институт» и «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий».

По данным инспекции, есть "другие" российские вузы, нарушающие закон.

В соответствии с требованиями, установленными законодательством, документы об образовании, выданные неправительственными образовательными организациями, которые не зарегистрированы Госинспекцией по надзору за качеством образования, не имеют юридической силы.