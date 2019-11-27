РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пять российских вузов незаконно принимали документы в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Госинспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без соответствующих разрешений от властей страны.

Как сообщила пресс-служба инспекции, некоторые высшие учебные заведения России, не имея документов, разрешающих ведение учебного процесса на территории Узбекистана, принимают документы от абитуриентов.

Среди них — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Институт финансов, экономики и права офицеров запаса, а также частные образовательные учреждения «Высшая школа предпринимательства», «Восточно-Европейский институт» и «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий».

По данным инспекции, есть "другие" российские вузы, нарушающие закон.

В соответствии с требованиями, установленными законодательством, документы об образовании, выданные неправительственными образовательными организациями, которые не зарегистрированы Госинспекцией по надзору за качеством образования, не имеют юридической силы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Минздрав России велел вернуть на работу врача, пересаживающего почки младенцам
  • Что стало с бывшей главой парламента Туркменистана, занимавшей этот пост 11 лет? - СМИ
  • Двойника Зеленского из Узбекистана позвали в украинское шоу "Квартал-95"
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×