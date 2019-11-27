В Самарканде в результате ДТП погиб гражданин Таджикистана

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CA-NEWS (UZ) - В Самарканде в результате дорожно-транспортного происшествия скончался иностранный гражданин, сообщили в пресс-службе следственного департамента МВД.

По данным ведомства, 24 ноября водитель автомобиля марки Opel, 27-летний гражданин Таджикистана, следуя из Бухары в Самарканд, на 141 километре автомобильной дороги М-37 «Самарканд-Бухора», пролегающей по махалле «Худойберди» Пахтачинского района Самаркандской области, заснул за рулём и потерял управление над автомобилем. В результате машина столкнулась с бетонным ограждением, расположенным на правом краю дороги.

Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте, 28-летний пассажир автомобиля был госпитализирован в центральную больницу Пахтачинского района с телесными повреждениями.

По данному факту следственным отделом при Пахтачинском ОВД возбуждено уголовное дело по статье 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведется предварительное следствие.