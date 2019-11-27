В землетрясении на Балканах погибли не менее 20 человек, сотни пострадавших

- Азия и мир, происшествия
- 9:55, 27 ноября 2019
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CA-NEWS (CA) - В результате землетрясения в Албании погибли не менее 20 человек, сообщает агентство AFP со ссылкой на министерство обороны, сотни людей пострадали.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло примерно в 30 километрах от столицы страны Тираны. Разрушены здания, сильнее всего пострадали Тирана и второй по величине город страны Дуррес. Спасательные операции продолжаются.
По данным министерства здравоохранения, пострадали не менее 600 человек, им оказана помощь. Девять человек госпитализированы с травмами, опасными для жизни, сообщает балканская редакция Радио Свобода.
Спасатели в Албании разбирают завалы зданий в поисках выживших.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,4 ощущалось в Боснии и Герцеговине. Сообщений о разрушениях и пострадавших в этой стране не поступало.