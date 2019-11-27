Таджикские паломники не смогли уехать в хадж. Власти объясняют запрет получением виз через посредников

CA-NEWS (TJ) - Власти Таджикистана во время проверки пассажиров трех рейсов Душанбе – Дубай авиакомпания "Сомон Эйр” и "FlyDubai” примерно 70 пассажиров, у которых в паспортах была Саудовская виза на малый Хадж (Умра), были сняты с этих рейсов.

По словам источников "Ахбор”, это были паломники, которые собирались в малый Хадж через посредников, а не через официальных компаний "Расул Сохтмон” и "Ормон”, у которых есть лицензия на организацию поездок в Мекку и Медину. Но те, кому не позволили поехать в малый Хадж, озабочены тем, что кто теперь будет компенсировать их ущерб и с саудовской визой на руках. Задержанные посредники уже несколько месяцев возили паломников в малый Хадж по цене 1600 долларов. "Расул Сохтмон” за такую поездку берет по 2100 долларов, а "Ормон” – по 2000 долларов.

Источники сайта "Ахбор”26 ноября сообщили, что в течении последних дней в ходе совместного рейда Государственного комитета национальной безопасности, Комитета по делам религии и транспортной прокуратуры в аэропорту города Душанбе при проверке пассажиров трех рейсов Душанбе – Дубай авиакомпаний "Сомон Эйр” ва "FlyDubai” примерно 70 пассажиров были сняты с этих рейсов.

В ходе рейдов были задержаны и 4 посредников, которые организовывали эти групповые поездки в Малый Хадж (Умру). Одного из них, по словам собеседников Ахбор, зовут Тилло, имена других пока не известны. Они – выпускники Саудовских вузов, которые самостоятельно договорившись с саудовскими компанияи о гостиницами, уже несколько месяцев возили

Раньше Саудовская Аравия давала визу в малый Хадж только государственным структурам, но в этом году смягчила режим выдачи виз и начала выдавать онлайн- визы в малый Хадж. Использовав это смягчение визового режима Саудовской Аравии, посредники из Таджикистана начали самостоятельно возить паломников.

В течении многих лет лицензию на осуществлении групповых поездок в малый Хадж в Таджикистане было только у компании "Расул Сохтмон”, а недавно Комитет по делам религии выдал лицензию второй компании по имени "Ормон”.

26 ноября в Комитете по делам религии при правительстве Таджикистана в беседе с сайтом "Ахбор” сообщили, что организация групповых поездок в малый Хадж должна осуществляться на основании лицензии этого комитета "На сегодняшний день только у двух компаний - "Расул Сохтмон” и "Ормон” – есть такая официальная лицензия. Но никто в индивидуальном порядке не имеет права организовать групповые поездки в Хадж”, -добавили в Комитете по делам религии.

Поездка в малый Хадж (Умра) через компанию "Расул Сохтмон” обойдется в 2100 долларов, а через "Ормон” – в 2000 долларов. Но недавно появившиеся посредники брали за свои услуги 1600 долларов, при том, по словам собеседников "Ахбор”, предлагали более лучшее обслуживание во время паломничества. По этой причине за короткое время (посредники начали возить паломников в малый Хадж начиная со священного месяца Рамадан этого года) у них набралось много клиентов.