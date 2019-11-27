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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Билборд с президентом Казахстана установили в центре Бишкека. Токаев ранее критиковал билборды со своим фото

CA-NEWS (KG) -  Билборд с Токаевым и Жээнбековым висит на центральном проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке и обращен к улице именно так, чтобы президент Казахстана смог увидеть фото из авто по дороге в резиденцию кыргызского президента. На фото главы государств жмут друг другу руки, сообщает Nur.kz.

В апреле текущего года Токаев запретил в Казахстане ставит билборды со своим фото.

"Мне сообщили, что в Актау поставили более 10 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость", - цитирует слова Токаева пресс-служба Акорды.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tokaev-o-bilbordah-s-ego-foto-k-chemu-takaya-retivost-367030/
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"Мне сообщили, что в Актау поставили более 10 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость", - цитировала слова Токаева пресс-служба Акорды.

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