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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане заблокирован доступ к CA-News

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане заблокирован доступ к сайту к сайту Центрально-азиатской новостной службы - CA-News.

Жители Душанбе вынуждены пользоваться прокси-сайтами и VPN, чтобы войти на сайт, который освещает события в пяти странах Центральной Азии, а также Монголии.

Блокировку крупных новостных и поисковых сайтов в Таджикистане начали в мае текущего года. Весной помимо поисковых сайтов, в том числе Google, были заблокированы видеохостинг YouTube, соцсети Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», некоторые мессенджеры и другие сайты.

Российские СМИ сообщали, что доступ к сайтам ограничен на территории всей страны. В компаниях «Интерком», «Мегафон-Таджикистан», Tcell и Beeline сообщали, что блокировки осуществляются по инициативе властей.

Комментариев правительства страны на этот счет не поступало.

Ранее издание «Азия-Плюс», доступ к которому также заблокирован, сообщало, что помимо Службы связи Таджикистана блокировку интернет-ресурсов в стране с недавних пор технически имеют возможность осуществлять и некоторые силовые ведомства.

Доступ к сайту Радио Озоди также был недоступен в течение нескольких дней, но с сегодняшнего утра сайт стал открываться без VPN.

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