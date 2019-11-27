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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Российский вуз опроверг данные о незаконном приеме абитуриентов из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Частный Восточно-Европейский институт Ижевска опроверг обвинения в незаконном приеме документов на обучение от абитуриентов из Узбекистана, передает РИА Новости.

Ранее госинспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров Узбекистана обвинила пять российских вузов в приеме документов от абитуриентов из республики и заключении с ними контрактов на 2019-2020 учебный год без соответствующих разрешений от властей страны. Якобы вузы принимают документы от абитуриентов, «не имея разрешающих ведение учебного процесса документов на территории Республики Узбекистан», к тому же делают это до сих пор, хотя учебный год давно начался.

«Прием иностранных граждан на обучение по программам бакалавриата ведется согласно действующему законодательству РФ. Граждане Узбекистана на 2019-2020 год обучения зачислены не были. Тем не менее, не исключается возможность приема граждан Узбекистана на заочное обучение в вуз, после прохождения ими процедуры нострификации документа об образовании, выданных до вступления в силу соглашения между правительством России и Узбекистана о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней от 30 мая 2019», - прокомментировали ситуацию в частном Восточно-Европейском институте, расположенном в Ижевске.

В образовательном учреждении пояснили, что «поскольку институтом образовательный процесс на территории республики Узбекистан не ведется, то необходимости в получении разрешающих документов в Госинспекции по надзору за качеством образования Узбекистана нет».

В институте отметили, что прием на заочную форму обучения по платным договорам не ограничивается летним периодом, а ведётся до 10 декабря.

«Документ, выдаваемый вузом, может быть признан в Узбекистане после прохождения процедуры нострификации - сдачи соответствующего экзамена», - говорится в комментариях института.

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