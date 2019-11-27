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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Секретари Совбеза Казахстана и Кыргызстана подписали план сотрудничества

CA-NEWS (KZ) -  В Бишкеке состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Кыргызстана, передает Акорда.

В ходе переговоров, которые прошли под председательством помощника президента Казахстана – Секретаря Совета Безопасности Калмуханбета Касымова и Секретаря Совета Безопасности Кыргызстана Дамира Сагынбаева, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о текущих и прогнозируемых рисках и угрозах региональной безопасности, подробно рассмотрели совместное противодействие проявлениям международного терроризма и религиозного экстремизма.

Также в ходе консультаций обсуждалось сотрудничество государственных органов двух стран в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нарушениями миграционного законодательства. Был проведен анализ состояния взаимодействия в данных сферах и предложены рекомендации по его улучшению.

По итогам работы были даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран. Кроме того, К.Касымов и Д.Сагынбаев подписали План сотрудничества между аппаратами советов безопасности Казахстана и Кыргызстана на 2020-2021 годы.

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