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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трое подростков-официантов отравились угарным газом в Жанаозене. Двое из них умерли

CA-NEWS (KZ) -  Стали известны обстоятельства гибели несовершеннолетних официантов в одном из ресторанов Жанаозена. По словам начальника управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Жанаозена Колганат Есмурзаевой, официанты остались ночевать в котельной, расположенной на территории заведения, передает lada.kz.

Официанты отработали вечерний банкет в субботу, 23 ноября, и должны были обслуживать утренний банкет 24 ноября, поэтому и решили не возвращаться домой.

Выжившего – 15-летнего подростка – доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. У него были признаки отравления угарным газом. В понедельник, 25 ноября, студент колледжа пришёл в сознание и чувствует себя лучше.

- Пациент 2003 года рождения доставлен в многопрофильную больницу города Жанаозена. Сразу был госпитализирован в реанимационное отделение. Начаты реанимационные, противошоковые, а также дезинфекционная терапии. Провели сразу консилиум врачей. Сегодня сознание у пациента ясное, ребёнок кушает, адекватно отвечает на вопросы. Предварительный диагноз у нас был «Отравление угарным газом», сегодня мы с группой врачей поставили уже клинический диагноз «Токсическое отравление угарным газом тяжёлой степени и плюс токсическая энцефалопатия». В данное время ребёнок находится под наблюдением врачей. Планируем перевести его в общую палату. Состояние пациента врачам удалось стабилизировать, - рассказала Раушан Жапарова, заместитель директора по лечебной части центральной городской больницы Жанаозена.

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