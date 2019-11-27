«Нет состава преступления». Генпрокуратура Узбекистана выпустила заявление касательно аудиозаписи хокима Ташкена с журналистами

CA-NEWS (UZ) - 16 ноября в социальных сетях распространилась аудиозапись на которой хоким города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев говорил угрозы и оскорбления в адрес журналистов.

Генпрокуратура Узбекистана выяснила, что данную аудиозапись, в нарушение закона «О защите деятельности журналистов», сделал корреспондент Kun.uz Б.Ахмедов на встрече, состоявшейся в хокимияте города и назначенной для примирения сторон после истории с преследованием журналистов заместителем хокима Алмазарского района А.Вахобовым.

Редакция Kun.uz не уничтожила запись, сделанную незаконным путем, в результате чего она в урезанном и смонтированном виде появилась в сети 16 ноября. Затем редакция предоставила и полный вариант аудиозаписи, сообщает генпрокуратура.

В ходе доследственной проверки стало ясно, что Джахонгир Артыкходжаев, являясь ответственным должностным лицом органов власти и управления, нарушил морально-этические правила и допустил угрозы и оскорбления. Вместе с тем, они носили общий характер и не были адресованы конкретным лицам, в связи с чем в действиях Д.Артыкходжаева не обнаружено состава преступления и принято решение отказать в возбуждении уголовного дела на основании 2 части статьи 83 УПК РУз.

Однако, принимая во внимание тот факт, что Д.Артыкходжаев нарушил требования постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах», прокуратура обратилась в органы власти для рассмотрения вопроса о дисциплинарной ответственности Д.Артыкходжаева.

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