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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана подписал постановление о строительстве жилых домов в новом центре Ахала

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о строительстве жилых домов в новом центре Ахала. Тем самым он разрешил хякимлику Ахалского велаята заключить с местными строительными предприятиями контракты на проектирование и возведение жилых домов в новом административном центре Ахалского велаята с благоустройством прилегающей территории, сообщила пресс-служба главы государства.

Документом предписано начать строительные работы в ноябре 2019 года и сдать жилые дома, внутренние и внешние подводящие системы электро- и газоснабжения, коммуникаций с полной готовностью в эксплуатацию в сентябре 2021 года.

Напомним, строительство административного центра Ахала на территории Геоктепинского этрапа будет осуществляться поэтапно: первый этап будет реализован в 2019-2021 гг., а второй – в 2020-2022 годах.

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