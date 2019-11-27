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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекский рефери Равшан Ирматов завершил карьеру

CA-NEWS (UZ) -  В штаб-квартире АФК состоялась специальная церемония в честь завершения карьеры арбитра ФИФА Равшана Ирматова. Об этом сообщает футбольный эксперт Алишер Никимбаев.

“Можно быть уверенным, что принципиальность и строгое отношение к правилам, которые выделяли Ирматова среди судей, будут его главными отличительными качествами как руководителя отечественного футбола”, – подчеркивает эксперт в своём обращении.

Ирматов - девятикратный лучший судья года в Узбекистане. Этот рекорд он установил, отсудив 5 и 4 матча на ЧМ-2010 и ЧМ-2014 соответственно. Он также пятикратный лучший судья года в Азии, обладатель награды «Global Soccer Awards», в номинации лучший судья года в мире. В 2013 году вошел в десятку лучших судьей мира по версии IFFHS.

Ирматов на сегодняшний день является первым вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана.

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