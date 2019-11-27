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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Татарстана пригласил президента Узбекистана в Казань

CA-NEWS (UZ) -  Во время двухдневного рабочего визита в Узбекистан президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым. Татарстанская делегация в расширенном составе также встретилась с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщили СМИ Татарстана.

Во время беседы Рустама Минниханова с Шавкатом Мирзиеевым были обсуждены многие вопросы, касающиеся развития экономического сотрудничества Узбекистана с Татарстаном как с одним из промышленно развитых регионов России и расширения присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Узбекистана. Это реализация проектов таких компаний, как ПАО «КАМАЗ» - по увеличению поставок грузовых автомобилей и запасных частей, ПАО «Татнефть» - по расширению поставок нефтехимической продукции и сети АЗС, АО «Химград» - по созданию индустриального парка в Ташкентской области, ООО «Эйдос-Медицина» - по модернизации системы здравоохранения.

Стороны также обсудили вопросы увеличения поставок в Татарстан продукции узбекистанских компаний. Кроме этого, были затронуты проблемы укрепления взаимодействия в области науки и образования, сотрудничества в сфере культуры, спорта и туризма, сообщает пресс-служба президента РТ.

В завершение встречи Рустам Минниханов пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева посетить Татарстан в рамках визита в Российскую Федерацию.

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