В Москве судят таджикских мигрантов, подозреваемых в убийстве спортсмена

CA-NEWS (TJ) - Родственники таджикских мигрантов, подозреваемых в убийстве в Москве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, обеспокоены затягиванием рассмотрения дела. 34-летний спортсмен погиб в ночь на 8 июня в Южном Бутове.

Равшан Акрамов, брат Рустама Аминова, одного из задержанных мигрантов, 26 ноября сообщил Радио Озоди, что родственники на днях получили результаты судебно-медицинской экспертизы. «Судмедэксперты вынесли вердикт в пользу моего брата и других задержанных. Согласно их заключению, Чуев погиб не от побоев, а захлебнулся в воде», отметил он.

Трагедия произошла в ночь на 8 июня в парке на Южнобутовской улице Москвы. Российские СМИ писали, что Сергей Чуев, находясь с девушкой на мосту в парке, сделал замечание компании мужчин, которые "выражались грубой нецензурной бранью» и якобы приставали к беременной женщине. Возник конфликт, компания избила спортсмена, тот упал с моста в пруд и захлебнулся.

Однако версия о защите Чуевым беременной женщины была опровергнута очевидцами. Некоторые из них отмечали, что драку с мигрантами начал Сергей Чуев. Как стало известно, после того, как спортсмен упал в воду, никто из отдыхающих в парке не поспешил ему помочь.

Подозреваемых граждан Таджикистана задержали 8 июня в одном из торговых центров Москвы. 10 июня Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест шестерых подозреваемых по делу об убийстве Сергея Чуева.

Фаридун Сафаров, Рустам Аминов, Фируз Сафаров, Неъматджон Бобоев, Мирзошавкат Тафалангов и Меъроджиддин Аловиддинзода, уроженцы Матчинского района Согдийской области, уже полгода находятся в одном из следственных изоляторов Москвы. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по подпунктам «ж» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Посольство Таджикистана в России сообщает, что таджикские дипломаты внимательно следят за развитием событий. «Мой брат и другие задержанные требуют объективного расследования уголовного дела», - сказал Равшан Акрамов, который, по его словам, часто общается со своим братом по телефону.

Тем временем, Мухаммадшо Рахимзода, родственник задержанного Фируза Сафарова, обеспокоен тем, что заинтересованные лица могут переделать результаты судмедэкспертизы.

В настоящее время пятеро адвокатов занимаются защитой прав арестованных мигрантов. Игорь Кайдан, адвокат подозреваемого Неъматджона Бобоева, 26 ноября подтвердил, судмедэксперты выносили вердикт в пользу его подзащитного и других подозреваемых в убийстве Чуева. «В настоящее время все обвиняются в хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия», отметил адвокат. .

6 ноября состоялся первый судебный процесс по делу о гибели Чуева. По словам адвокатов, судебный процесс завершится в феврале будущего года.

Напомним, пользователей соцсетей возмутила публикация в российских СМИ фотографий задержанных таджикских мигрантов с порванными брюками и голыми частями тела. По словам пользователей, такое унижение задержанных просто недопустимо.