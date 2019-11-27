Третья миротворческая рота Казахстана прибыла в Ливан

CA-NEWS (KZ) - Третья сводная миротворческая рота казахстанского миротворческого полка прибыла в Ливан для участия в миссии «Временные силы ООН в Ливане», сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

Подразделение из 120 военнослужащих региональных командований и Десантно-штурмовых войск Казахстана встретил командир индийского батальона Нараян Бати. Он обратился к военнослужащим с приветственной речью:

«Первая и вторая ротация выполнили свою службу на отлично. Я знаю, что вы проходили специальный курс в Индии. Вы – лучшие из лучших, и для меня большая честь приветствовать вас здесь. С тех пор, как казахстанские военнослужащие стали выполнять задачи в составе индийского батальона, мы стали называться не «Индбат», а «ИндКазБат». Поздравляю вас и желаю успешной службы».

Казахстанская миротворческая рота совместно с индийским батальоном в Ливане выполняет определенный круг задач, главная из которых – патрулирование 16 километров ливано-израильской границы – так называемой «голубой линии» длиной в 16 километров. Они ежедневно уточняют обстановку, несут службу на блокпостах, отвечают за охрану и усиление военных баз, выезжают на автономные патрули. Также в числе задач контингента – налаживание дружественных взаимоотношений с представителями миротворческого контингента других стран и местным населением. Третья миротворческая рота пробудет в Ливане до мая 2020 года.

Чтобы попасть в этот состав, военнослужащие проходят психологическое тестирование, медицинское обследование, тесты на знание английского языка. А после отбора – теоретическую и практическую подготовку по специально разработанным программам обучения, которые соответствуют международным стандартам. Миротворцев в течение 3 или 6 месяцев обучают инструкторы Учебного центра «Партнёрство во имя мира» (КАЗЦЕНТ), специалисты Центра разминирования, инструкторы по миротворческой подготовке. Казахстан участвует в миссии ООН в Ливане в составе индийского батальона, поэтому согласно Программе двустороннего сотрудничества Казахстана и Индии, предусмотрены совместные визиты. Наши военнослужащие посещают Нью-Дели в рамках курса миротворческой подготовки. На завершающем этапе в Казахстан приезжает мобильная тренировочная группа из Индии для проведения двухнедельного курса занятий, после чего оценочная группа определяет готовность военнослужащих к участию в миссии. Перед отправкой они проходят обязательную вакцинацию, как прописано Всемирной организацией здравоохранения.