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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Нет состава преступления». Генпрокуратура Узбекистана выпустила заявление касательно аудиозаписи хокима Ташкена с журналистами
Жээнбеков встретил Токаева в аэропорту «Манас» (видео)

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом прибыл в Кыргызстан. В международном аэропорту «Манас» в Бишкеке его встретил президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана в Facebook.


В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне и подписание ряда двусторонних документов. По итогам переговоров лидеры двух стран выступят с заявлением для прессы.

Кроме того, Глава государства совместно с президентом Кыргызстана посетит Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» и дом-музей Чингиза Айтматова.

Завтра Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

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