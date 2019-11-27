Жээнбеков встретил Токаева в аэропорту «Манас» (видео)
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с государственным визитом прибыл в Кыргызстан. В международном аэропорту «Манас» в Бишкеке его встретил президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана в Facebook.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне и подписание ряда двусторонних документов. По итогам переговоров лидеры двух стран выступят с заявлением для прессы.
Кроме того, Глава государства совместно с президентом Кыргызстана посетит Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» и дом-музей Чингиза Айтматова.
Завтра Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.