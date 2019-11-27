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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Администрация Политехнического университета Гонконга призвала протестующих покинуть кампус

CA-NEWS (CA) -  Представители администрации Политехнического университета Гонконга призвали участников протестов, которые еще могут оставаться на территории кампуса, покинуть его, передает NHK.

Более тысячи участников антиправительственных протестов, которые укрывались на территории кампуса, были арестованы.

Вице-президент и другие сотрудники администрации университета сообщили во вторник журналистам, что около 50 сотрудников осмотрели кампус, обнаружив в нем только одну молодую женщину в слабом состоянии.

Продемократические силы усиливают давление на власти Гонконга после внушительной победы оппозиционных кандидатов на воскресных выборах в окружные советы этой территории.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам выступила во вторник на первой после прошедших выборов пресс-конференции. Она отказалась соглашаться на требования протестующих, которые включают призыв к проведению прямых выборов главы администрации.

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