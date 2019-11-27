Российская «Татнефть» получит контроль над новым шинным заводом в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Российская «Татнефть» и узбекская «Узкимёсаноат» подписали соглашение о создании и деятельности совместного предприятия на «Первом резинотехническом заводе» в Ангрене.

Документ был подписан 26 ноября в рамках бизнес-форума «Узбекистан — Татарстан», состоявшегося в Ташкенте в рамках визита в Узбекистан президента Татарстана Рустама Минниханова.

«СП будет владеть заводом, у нас в СП 51%», — сказал журналистам генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Гендиректор «Татнефти» пояснил, что узбекская сторона участвует в СП активами завода, российская компания — денежными средствами. Объем финансирования развития завода он предварительно оценивает минимум в полмиллиарда долларов.

До конца года с участием «Татнефти» планируется подготовить технико-экономическое обоснование проекта по расширению мощностей и номенклатуры производимой шинным заводом продукции, сообщил изданию gazeta.uz председатель «Узкимёсаноат» Одил Темиров.

«Узкимёсаноат» завершил строительство шинного завода стоимостью около 200 млн долларов в августе 2018 года. Мощность производства — 3 миллиона автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год. Генеральными подрядчиками проекта выступили китайские Poly Technologies и Linglong. В Узбекистане до запуска завода в Ангрене шины не производились.

Форум завершился также подписанием соглашений о сотрудничестве ПАО «Татнефть» с АО «Узбекнефтегаз», ГМС-Групп с SFI Management Group (Узбекистан), сообщила пресс-служба президента РТ.

Напомним , "Татнефть", планирует до конца 2020 года увеличить количество автозаправочных станций в республике, а также, следуя договоренностям с "Узбенефтегазом", заняться поиском, разведкой и разработкой месторождений углеводородов в Приташкентском инвестиционном блоке.