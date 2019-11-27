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  27 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана провел очередное заседание правительства

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел 27 ноября очередное заседание правительства, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале заседания был заслушан отчет директора Агентства по статистике Гулноры Хасанзода о «Национальной стратегии развития статистики РТ на период до 2030 года» и «О программе статистических работ на 2020 год».

Члены правительства обсудили и направили на рассмотрение парламента ряд законодательных актов, в частности о проекте закона РТ «О государственных услугах», о проекте закона о внесении поправок в Налоговый кодекс, в закон «Об ипотеке, о внесении дополнения в закон «О проверках хозяйствующих субъектов» и о предложении выводов правительства РТ в проект закона РТ «О государственном регулировании ценообразования».

На правительственном заседании также обсуждены вопросы о Программе юридического обучения и воспитания граждан РТ на 2020-2030 годы, о Правилах организации услуг пассажирам международных рейсов в аэропортах страны и др.

После обсуждения вопросов повестки дня заседания правительства, президент страны Эмомали Рахмон поручил членам правительства, министерствам и ведомствам, исполнительным органам государственной власти городов и районов принять меры по своевременному исполнению поручения правительства страны.

Президент обратил внимание членов правительства на подготовку к зимнему периоду, обеспечение социальных объектов горючим и теплом и активизацию созидательных работ.

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