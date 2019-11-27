Главный санврач Нур-Султана покинул пост после критики Токаева

CA-NEWS (KZ) - Главный санитарный врач столицы Садвакас Байгабулов покинул пост после критики Президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом он сообщил корреспонденту Tengrinews.kz.

"По собственному желанию покинул пост руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана. Было ответственно работать в главном мегаполисе нашей страны. Хочу выразить благодарность СМИ, информационным агентствам, журналистам, корреспондентам, новостным телеканалам за совместную активную работу", - сообщил Байгабулов.

Он также выразил признательность группам в Facebook - "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" и "Астана - Что? Где? Когда?", а также жителям столицы за критику и позитивные отклики в адрес департамента.

"Социальные сети вошли прочно в общественно-политическую жизнь казахстанцев, и соцсети являются реальным инструментом в решении многих проблем и (возможностью) быть услышанными. Руководителям госорганов необходимо незамедлительно реагировать на жалобы и посты в соцсетях, дабы не попасть под критику Главы государства, на примере столичного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Возможно, каждый государственный служащий, на какой должности он бы ни находился, если последовала критика от Главы государства, должен подавать в отставку", - заключил Байгабулов.

Садвакас Байгабулов возглавлял Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана с 2018 года. В 2017-2018 годах он работал главным консультантом сектора здравоохранения Социально-экономического отдела Канцелярии премьер-министра. 8 октября на совещании в акимате столицы Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал столичный Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг за несвоевременный ответ на жалобы астанчан в социальных сетях.

"Жителями города неоднократно поднимался вопрос качества питьевой воды. 20 сентября посредством соцсетей горожане начали жаловаться на исходящий от воды неприятный запах. Но разъяснение со стороны столичного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг последовало лишь через неделю - 27 сентября. Почему быстро не реагируют? Согласовывают ответ, что ли, с кем-то? Я не понимаю", - сказал тогда президент.



Подробнее:

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz "Жителями города неоднократно поднимался вопрос качества питьевой воды. 20 сентября посредством соцсетей горожане начали жаловаться на исходящий от воды неприятный запах. Но разъяснение со стороны столичного Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг последовало лишь через неделю - 27 сентября. Почему быстро не реагируют? Согласовывают ответ, что ли, с кем-то? Я не понимаю", - сказал тогда Президент.Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glavnyiy-sanvrach-nur-sultana-pokinul-post-kritiki-tokaeva-385092/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz