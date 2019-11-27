Экологи обнаружили утечку метана в Туркменистане, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Канадская организация GHGSat Inc. опубликовала исследование, в ходе которого экологи обнаружили утечку метана на нефтегазовом месторождении Корпедже, сообщает Радио «Азатлык» со ссылкой на Bloomberg. Согласно проведенным через спутник наблюдениям, в воздух выбрасывался объем метана равный тому, который вырабатывает один миллион автомобилей.

Утечка была обнаружена, когда GHGSat проводил мониторинг выбросов грязных вулканов. По информации президента компании Стефана Жермейна (Stephane Germain), выброс газа был не единоразовым и продолжался как минимум в течение года, с начала прошлого года по февраль.

При повторном наблюдении за Корпедже в мае 2019 года, после того как представители организации связались с дипломатическими ведомствами США, Канады и ЕС, чтобы те предупредили туркменскую сторону, выбросы прекратились.